زنغنه: عقوبات ترامب ضد إيران انتقامية تكشف عن حقده على ايران

واضاف "بيجن زنكنه" ، اليوم الاثنين في حفل تدشين 181 مشروعاً لمد الغاز في محافظة فارس (جنوب)، اقيم عبر الفيديو كونفرنس ان محافظة فارس هي ثاني أكثر المحافظات غنى بالغاز في البلاد وتزخر بحقول الغاز.

وقال: "إن طاقة إنتاج الغاز الإيراني من حقل بارس الجنوبي زادت من 280 مليون متر مكعب قبل سبع سنوات إلى 700 مليون متر مكعب في الوضع الحالي" و هذه الانجازات حققت رغم العقوبات المفروضة على بلادنا.

و اشار زنغنه الی الانتخابات الرئاسية في امريكا و اضاف ان ترامب وقبل مغادرة البيت الابيض فرض عقوبات على بعض المدراء في صناعة النفط الايرانية بذريعة دعمهم للارهاب مؤكدا اننا ضحية الارهاب وهذه العقوبات انتقامية و تكشف عن الحقد.

ونوه الى ترويج الشائعات بشان موجة جديدة من العقوبات على ايران وقال لم تبق عقوبات بعد الا انها لم تترك اي اثر على ادائنا بل زاد من عزيمتنا .. نحن لا نخاف الحظر.

انتهى ** 1453**1110