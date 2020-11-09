٠٩‏/١١‏/٢٠٢٠ ١١:٥٧ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84103964
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اسبوع الكتاب فی ايران في ظل تفشي فيروس كورونا

اسبوع الكتاب فی ايران في ظل تفشي فيروس كورونا

طهران/ 9 تشرين الثاني /نوفمبر/ارنا- اعلن مدير اللجنة التنسيقية للمنظمات والمؤسسات والمحافظات لأسبوع الكتاب "حسین صفری" عن العمل على بدء الدورة الثامنة والعشرين لأسبوع الکتاب والقراءة في جميع أنحاء إيران رغم انخفاض الانشطة الاجتماعیة بسبب تفشی فیروس کورونا.

وقال حسين صفری اليوم الاثنين : " ان جزءا کبیرا من الأنشطة المنظمات والمؤسسات والمعارض ستجري هذا العام بمناسبة اسبوع الکتاب بشكل افتراضي اثر تفشی فیروس كورونا.
و اوضح اننا نشهد المزيد من البرامج المتنوعة من قبل مختلف المنظمات والمؤسسات و جمیع المعنيين في محافظات البلاد في أسبوع الكتاب وهذا يدل ان جهودنا في أسبوع الكتاب خلال السنوات الماضیة اثمرت و حققت اهدافنا.

یـُذکر أن الدورة الثامنة والعشرين لأسبوع الکتاب في ایران ستقام من 15 إلى 20 نوفمبر في جمیع أنحاء البلاد تحت شعار "اکمال و خلود "

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