اسبوع الكتاب فی ايران في ظل تفشي فيروس كورونا

وقال حسين صفری اليوم الاثنين : " ان جزءا کبیرا من الأنشطة المنظمات والمؤسسات والمعارض ستجري هذا العام بمناسبة اسبوع الکتاب بشكل افتراضي اثر تفشی فیروس كورونا.

و اوضح اننا نشهد المزيد من البرامج المتنوعة من قبل مختلف المنظمات والمؤسسات و جمیع المعنيين في محافظات البلاد في أسبوع الكتاب وهذا يدل ان جهودنا في أسبوع الكتاب خلال السنوات الماضیة اثمرت و حققت اهدافنا.

یـُذکر أن الدورة الثامنة والعشرين لأسبوع الکتاب في ایران ستقام من 15 إلى 20 نوفمبر في جمیع أنحاء البلاد تحت شعار "اکمال و خلود "

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