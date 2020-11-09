أعمال مصور ايراني تتأهل الى مهرجان دولي للصور الفوتوغرافية

ويقام المهرجان تحت رعاية الاتحاد الدولي لفنون التصوير (FIAP) والجمعية الأمريكية للتصوير الفوتوغرافي (PSA).
وتم اختيار ثلاثة من اعمال المصور الايراني للتأهل إلى المهرجان في أقسام الألوان والمناظر الطبيعية والمياه.
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اردبيل/9تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- تأهل أثار المصور الايراني"مير علي برندك" ، إلى مهرجان"أكوا الدولي للصور الفوتوغرافية في الولايات المتحدة الأمريكية.
ويقام المهرجان تحت رعاية الاتحاد الدولي لفنون التصوير (FIAP) والجمعية الأمريكية للتصوير الفوتوغرافي (PSA).
وتم اختيار ثلاثة من اعمال المصور الايراني للتأهل إلى المهرجان في أقسام الألوان والمناظر الطبيعية والمياه.
انتهی**3276
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