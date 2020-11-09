أعمال مصور ايراني تتأهل الى مهرجان دولي للصور الفوتوغرافية

طهران / 9 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا –اكد المتحدث باسم الخارجية "سعيد خطيب زاده" ان الرسالة صدرت في واشنطن وقد قال الشعب الأمريكي والعالم كلمته. جاءت حكومة إلى الولايات المتحدة وفككت جميع المعايير الدولية وكانت متمردة جدا، وقد قدم سلوك الحكومة الأمريكية الغريب أمثلة للدراسة في مراكز الفكر وما حدث في الولايات المتحدة هو رسالة مهمة للمنطقة.