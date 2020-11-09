ضبط أكثر من 7 أطنان من المخدرات في سيستان وبلوشستان

وكاناواضاف العميد احمد طاهري اليوم الاثنين ان ضباط شرطة مكافحة المخدرات في مدينتى سراوان وزاهدان تمكنوا بالدعم الاستخباراتي من قبل شرطة مكافحة المخدرات و من خلال تحديد هوية عناصر عصابة مسلحة لتهريب المخدرات بالقضاء عليها.

وكانت تنوي هذه العصابة نقل شحنة من المخدرات الى وسط البلاد .

وأضاف انه قام ضباط قوى الامن الداخلي في زاهدان ظهر أمس ، على شكل عدة فرق عملياتية ، بمراقبة المنطقة ونفذوا سلسلة من الإجراءات الامنية لرصد تحركات عناصر عصابة التهريب التي كانت تنوي نقل كميات كبيرة من المخدرات بواسطة في شاحنتين م الى وسط البلاد.

وقال قائد شرطة سيستان وبلوشستان: إن تجار الموت الذين وجدوا أنفسهم محاصرين من قبل الشرطة لاذوا بالفرار حين واجهوا إطلاق النار من قبل قوى الامن الداخلي .

انتهى** 1453