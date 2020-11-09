٠٩‏/١١‏/٢٠٢٠ ١:٥١ م
رقم الصحفي: 2465
رمز الخبر: 84104162
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ضبط أكثر من 7 أطنان من المخدرات في سيستان وبلوشستان

ضبط أكثر من 7 أطنان من المخدرات في سيستان وبلوشستان

طهران/ 9 تشرين الثاني /نوفمبر/ارنا-اعلن قائد شرطة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق ) عن ضبط سبعة أطنان و 491 كيلو و 800 غرام من المخدرات والأفيون والقضاء على عصابتي تهريب المخدرات في هذه المحافظة.

وكاناواضاف العميد احمد طاهري اليوم الاثنين ان ضباط شرطة مكافحة المخدرات في مدينتى سراوان وزاهدان تمكنوا بالدعم الاستخباراتي من قبل شرطة مكافحة المخدرات و من خلال تحديد هوية عناصر عصابة مسلحة لتهريب المخدرات بالقضاء عليها.

وكانت تنوي هذه العصابة نقل شحنة من المخدرات الى وسط البلاد .
وأضاف انه قام ضباط قوى الامن الداخلي في زاهدان ظهر أمس ، على شكل عدة فرق عملياتية ، بمراقبة المنطقة ونفذوا سلسلة من الإجراءات الامنية لرصد تحركات عناصر عصابة التهريب التي كانت تنوي نقل كميات كبيرة من المخدرات بواسطة في شاحنتين م الى وسط البلاد.
وقال قائد شرطة سيستان وبلوشستان: إن تجار الموت الذين وجدوا أنفسهم محاصرين من قبل الشرطة لاذوا بالفرار حين واجهوا إطلاق النار من قبل قوى الامن الداخلي .
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