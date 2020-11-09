ايران وقطر تتطلعان الى تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات

وافادت ارنا انه استقبل امير قطر الشيخ تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی اليوم الاثنين في الدوحة وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان الذي سلمه رسالة خطية من الرئيس حسن روحاني .

وتم التاكيد خلال اللقاء على ضرورة تنمية العلاقات الودية والاخوية بين البلدين وتفعيل القرارات والاتفاقيات التي ابرمت خلال زيارة امير قطر الى طهران وكذلك زيارة الرئيس روحاني الى قطر .

واشار الجانبان الى التعاون الاقليمي والدولي ودوره في تنمية الاستقرار والرخاء لشعوب المنطقة.

ووصل وزير الطاقة ورئيس لجنة التعاون المشتركة بين ايران وقطر " رضا اردكانيان " صباح اليوم الاثنين الى الدوحة لتسليم رسالة خطية من الرئيس روحاني الى امير قطر .

وسيبحث وزير الطاقة مع المسؤولين في قطر سبل تمتين وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين فضلا عن تسليم امير قطر رسالة الرئيس روحاني كما سيلتقى نظيره القطري " علي الكواري " وكذلك وزير الصناعة والتجارة ووايضا وزير شؤون الطاقة القطري .

وتنمية العلاقات الاقتصادية والتحضير لانعقاد الاجتماع السابع للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين ايران وقطر التي ستنعقد في القريب العاجل على جدول برامج وزير الطاقة الايراني خلال زيارة الدوحة .

واجتمع اردكانيان مع نظيره القطري علی‌الکواری وتباحث الجانبان بشأن تطوير التعاون الثنائي لاسيما في مجال الطاقة الكهربائية .

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