مساعد وزير النفط يعلن عن مفاوضات قريبة لتمديد اتفاقية الغاز مع تركيا

وفي تصريح للصحفيين اليوم الاثنين، اضاف تربتي : ان اكتشاف حقول غاز جديدة في البحر الاسود، لن يؤثر على اتفاقية تصدير الغاز الايراني الى تركيا؛ مبينا أن ما يتم انتاجه من الحقول الجديدة ضئيل مقارنة بحجم احتياجات هذا البلد.

وتابع : سنبدا في المستقبل القريب المفاوضات من اجل تمديد اتفاقية صادرات الغاز الى تركيا.

وعلى صعيد اخر، تطرق مساعد وزير النفط الى موضوع صادرات الغاز الايراني الى افغانستان؛ مصرحا ان المشروع المبدئي بات جاهزا والمراسات الدبلوماسية جارية لهذا الغرض.

واوضح تربتي، ان "القاعدة الاساسية فيما يخص تصدير الغاز الى افغانستان قائمة على القطاع الخاص، لكن مع ذلك نحن قمنا بتجهيز البنى التحتية".

انتهى ** ح ع