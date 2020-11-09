كازاخستان تفتتح "مركز فارابي الثقافي" بمحافظة جلستان شمالي البلاد

وفي سياق متصل، قال مسؤول مكتب الخارجية الايرانية بمحافظة جلستان "ذوالفقار اميرشاهي" : ان البلدين ايران وكازاخستان لديهما قواسم مشتركة كثيرة في مختلف المجالات.

واضاف "اميرشاهي" في تصريح لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء : ان وجود دائرة الجمارك ومحطة "اينجه برون" في محافظة جلستان التي تصل شبكة السكك الحديدية الايرانية بكل من تركمانستان والصين وكازاخستان، زاد من فرص التبادل مع دول الجوار؛ وذلك الى جانب الخط الجوي المباشر الذي انطلق مؤخرا من كركان الى كازاخستان.

واكد المسؤول بوزارة الخارجية الايرانية، ان مركز فارابي الثقافي الذي اقامته كازخستان في كركان، سيتيح الارضية المناسبة ايضا لتعزيز الاواصر المشتركة بين ايران والدول المطلة على بحر قزوين.

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