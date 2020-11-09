قمة شنغهاي العشرين تنطلق غدا بحضور الرئيس روحاني

واعلن الموقع الالكتروني الرسمي لقصر الكرملين، ان قمة شنغهاي ستناقش (غدا) الوضع الراهن والافاق المستقبلية حول التعاون بين الدول الاعضاء لمنظمة شنغهاي، فضلا عن اهم القضايا السياسية والاقتصادية والامنية على الصعيدين الاقليمي والدولي.

وبحسب المصدر نفسه، ستصادق القمة العشرين لرؤساء الدول الاعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، على "بيان موسكو" وعدد من الوثائق الاخرى.

يذكر ان منظمة شنغهاي للتعاون تاسست في 15 يناير 2001 بمدينة شنغهاي الصينية، بواسطة كازاخستان والصين وقرغيزيا وروسيا وطاجيكستان واوزبكستان؛ وعقب ذلك التحقت الهند وباكستان الى هذه المنظمة الاقليمية.

كما تعتبر كل من إيران ومنغوليا وأفغانستان وروسيا البيضاء، أعضاء مراقبين في المنظمة.

انتهى ** ح ع