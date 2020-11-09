السفير الايراني في باكو : الاحتلال ونزعات الانفصال حط احمر بالنسبة لايران

تصريحات السفير موسوي هذه، جاءت للصحفيين اليوم الاثنين وعلى هامش زيارته مقبرة الشهداء في باكو، تزامنا مع اليوم الوطني لتخليد العلم في جمهورية اذربيجان؛ حيث قام باداء التحية للعلمين الايراني والاذربيجاني، وقدم الزهور تعبيرا عن احترامه لمقام الشهداء في هذا البلد.

واكد السفير الايراني في باكو، ان الجمهورية الاسلامية اكدت في اعلى المستويات وعلى الصعيدين الاعلامي والعملي بانها تقف الى جانب الحكومة والشعب الاذربيجانيين وستواصل المضي على ذلك.

وتطلع موسوي الى "تحرير كامل الاراضي المحتلة، لتكون اذربيجان موحدة ومتحدة وعظيمة"؛ وتنامي العلاقات القائمة على السلام والمحبة الى اعلى المستويات بين طهران وباكو.

وخلص السفير الايراني الى القول : اننا نعتقد، وكما اكد عليه سماحة قائد الثورة الاسلامية، بضرورة ان تعود جميع الاراضي المحتلة في كاراباخ الى جمهورية اذربيجان؛ وحبذا لو تحقق ذلك عبر السلام والمفاوضات.

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