إيران وأوزبكستان تؤكدان ضرورة الحد من العنف في أفغانستان

وبحث طاهريان فرد اليوم الإثنين، مع نظيره الأوزبكي، تطورات الأوضاع في أفغانستان ولا سيما الحوار بين الأفغان.
وشدد الجانبان على أن التفاوض والتوصل إلى تفاهم يمثلان الحل الوحيد الموثوق به لتحقيق استقرار مستديم في هذا البلد.
انتهى**أ م د
طهران/9 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- أكد المندوب الخاص لوزير الخارجية الإيراني لأفغانستان، محمد إبراهيم طاهريان فرد، ونظيره الأوزبكي، عصمت إرغاشوف، على ضرورة الحد من العنف وإحلال الهدنة كخطوة مهمة في سياق تخفيف معاناة الشعب الأفغاني.
وبحث طاهريان فرد اليوم الإثنين، مع نظيره الأوزبكي، تطورات الأوضاع في أفغانستان ولا سيما الحوار بين الأفغان.
وشدد الجانبان على أن التفاوض والتوصل إلى تفاهم يمثلان الحل الوحيد الموثوق به لتحقيق استقرار مستديم في هذا البلد.
انتهى**أ م د
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