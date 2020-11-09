إيران وأوزبكستان تؤكدان ضرورة الحد من العنف في أفغانستان

وبحث طاهريان فرد اليوم الإثنين، مع نظيره الأوزبكي، تطورات الأوضاع في أفغانستان ولا سيما الحوار بين الأفغان.

وشدد الجانبان على أن التفاوض والتوصل إلى تفاهم يمثلان الحل الوحيد الموثوق به لتحقيق استقرار مستديم في هذا البلد.

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