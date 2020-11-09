ظريف يزور باكستان غدا

وافادت الدائرة العامة للاعلام بوزارة الخارجية الايرانية ان ظريف كتب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الاثنين: سيتم (خلال الزيارة) اجراء محادثات على مستوى عال حول القضايا الثنائية ومتعددة الاطراف مع اشقائي وزير الخارجية شاه محمود قريشي وقائد الجيش الجنرال باجوا ورئيس الوزراء عمران خان غدا في باكستان.

واضاف: ان هذه اللقاءات ستجري بعد المشاركة في مراسم احياء ذكرى "اقبال لاهوري" الباحث الكبير على مستوى العالم الاسلامي والشاعر العالمي والداعي بدأب للوحدة بين المسلمين والتي ربطت الشعبين باواصر لا تنفصم.

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