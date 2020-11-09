٠٩‏/١١‏/٢٠٢٠ ١٠:٥٨ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84104721
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ظريف يزور باكستان غدا

ظريف يزور باكستان غدا

طهران / 9 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا- اعلن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف انه سيقوم بزيارة الى باكستان غدا الثلاثاء.

وافادت الدائرة العامة للاعلام بوزارة الخارجية الايرانية ان ظريف كتب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الاثنين: سيتم (خلال الزيارة) اجراء محادثات على مستوى عال حول القضايا الثنائية ومتعددة الاطراف مع اشقائي وزير الخارجية شاه محمود قريشي وقائد الجيش الجنرال باجوا ورئيس الوزراء عمران خان غدا في باكستان.

واضاف: ان هذه اللقاءات ستجري بعد المشاركة في مراسم احياء ذكرى "اقبال لاهوري" الباحث الكبير على مستوى العالم الاسلامي والشاعر العالمي والداعي بدأب للوحدة بين المسلمين والتي ربطت الشعبين باواصر لا تنفصم.

انتهى ** 2342

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