وزير الطاقة الايراني يلتقي وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري

وافاد الموقع الالكتروني للحكومة في الجمهورية الاسلامية الايرانية في تقرير له اليوم الاثنين ان الجانبين اكدا خلال اللقاء على تطوير ومواصلة التعاون الثنائي في اطار مركز الادارة الاقليمية لمياه المدن الذي يعمل تحت اشراف منظمة اليونسكو.

واعلن الجانبان استعدادهما لتاسيس مركز بعنوان "التعاون العالمي حول الموارد المائية غير التقليدية".

وكان وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان الذي يتولى رئاسة الجانب الايراني في اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ودولة قطر قد وصل الى الدوحة صباح اليوم الاثنين لتسليم رسالة من الرئيس روحاني الى امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ومن المقرر ان يلتقي اردكانيان، خلال زيارته الى قطر، وزير الصناعة والتجارة ورئيس شركة المياه والكهرباء وكذلك رئيس منظمة الاستثمارات القطرية ورئيس غرفة التجارة والقطاع الخاص، لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

انتهى ** 2342