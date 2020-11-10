مسابقة الرسم الدولية "أيادي نظيفة ، تنقذ الحياة" تنهی اعمالها

وقال المدير العام للتنمية الفكرية للأطفال والمراهقين في خراسان الرضوية (شمال شرق) اليوم الثلاثاء في الحفل الختامي للمسابقة، انه تم تصميم وتنظيم"هذه المسابقة برعاية مركز التنمية الفكرية للأطفال واليافعين في خراسان الرضوية .

وشاركت جامعة مشهد للعلوم الطبية ومركز مكافحة العدوى بجامعة جنيف بسويسرا كشريك لمنظمة الصحة العالمية في مجال سلامة المرضى في الحفل الذي نظم بهدف تعزيز ثقافة الرعاية الصحية علي الصعيدين الفردي والجماعي.

واضاف ابراهيم زره ساز انه تم تقديم حوالي 9000 اثر من خمس قارات و 27 دولة في هذه المسابقة الدولية حيث وصلت 1700 اثر منها إلى المرحلة النهائية من التحكيم.

وتابع بانه تم اختيار 350 اثرا في القسمين المحلي والدولي منها 100 اثر يتعلق بالقسم الدولي و 250 اثرا يتعلق بالقسم المحلي.

واكد زره ساز إن اليد هي أهم وسيلة لانتقال الأمراض ومنها كوفيد 19 لذلك حاولت هذه المسابقة شرح شعار" أيادي نظيفة تنقذ الحياة "وهو شعار دولي يتم ترويجه على مستوى المجتمع.

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