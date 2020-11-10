السفير الايراني يبحث مع رئيس الوزراء اليمني سبل تطوير العلاقات الثنائية

وتم خلال اللقاء الذي جرى امس الاثنين مناقشة علاقات التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية والثقافية، بما ينسجم والعلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين الشعبين اليمني والإيراني.

ورحب حبتور بالسفير الإيراني في بلده الثاني اليمن، مؤكداً أنه سيحظى بكافة أوجه الدعم والتعاون من قبل كافة الجهات الحكومية بما يخدم نشاطه الدبلوماسي في توطيد العلاقات الثنائية وخدمة المصالح المشتركة للبلدين.

وأشاد رئيس حكومة الانقاذ الوطني في اليمن بالمواقف المشرفة للأشقاء في إيران إزاء المحنة اليمنية الراهنة ومن القضية المحورية للأمتين العربية والإسلامية القضية الفلسطينية.

وثمن، عالياً دعم ايران للشعب اليمني خلال الفترة الاستثنائية الراهنة في المجالين السياسي والإعلامي، معتبراً تواجد السفير ايرلو في صنعاء موقف أخوي شجاع للقيادة الإيرانية وتعزيزا لمواقفها الأخوية والأخلاقية تجاه اليمن.

بدوره أكد السفير ايرلو، عمق العلاقات الأخوية اليمنية الإيرانية وجذورها التاريخية، مشيرا إلى أن إيران قيادة وحكومة وشعبا يكنون كل الود والاحترام للشعب اليمني ويتعاطفون مع الوضع المأساوي الراهن الذي يمر به اليمن العريق.

ولفت إلى أنه سيبذل كل ما في وسعه في سبيل تمتين العلاقات الأخوية وتطويرها في مختلف المجالات العلمية والاقتصادية والثقافية والسياسية.

ووصف سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى صنعاء اليوم الثلاثاء في تغريدة على حسابه بموقع تويتر لقاءه برئيس حكومة الانقاذ الوطني في اليمن بأنه استثنائي، مشيرا الى مناقشة الجانبین تعزیز العلاقات الثنائیة في مختلف المجالات ومنه دراسة القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لتدميرها من قبل القوى المغطرسة والمسيطرة.

یذکر أن السفير ايرلو التقى يوم الاحد الماضي عضو المجلس السياسي اليمني الأعلى سلطان السامعي وعبد العزيز الطرب مستشار هذا المجلس ، وكذلك محافظ أبين حسين زيد في مكتبه بصنعاء.

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