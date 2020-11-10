الفيلم الايراني "الدفان" يتنافس في مهرجان "هاميلتون" في كندا

وبحسب تقرير ارنا الثقافي اليوم الثلاثاء ، أن فيلم الدفان (گورکن)، من تأليف و إخراج "كاظم ملايي "و إنتاج "سينا ​​سعيديان" ، تأهل الى الجزء الرئيسي من مهرجان "هاميلتون" السينمائي الدولي الخامس عشر في كندا.

وسيعرض هذا الفيلم ايضا غدا الاربعاء 11 نوفمبر في قسم المنافسة في مهرجان "فيلادلفيا" السينمائي الآسيوي الثالث عشر ، ليتم عرضه في الأسبوع القادم في القسم الرئيسي من مهرجان السینما الدولي الامریکی العاشر.

وتشارك في تمثيل هذا الفيلم ویشکا أسایش، حسن معجوني، مهراوه شریفي‌نیا، بهنوش بختیاري، رضا بهبودي، مهدي حسیني‌نیا، سیاوش چراغي‌بور، محمود نظرعلیان، حمیدرضا محمدي، محمدامین اسدي، یدالله شادماني، ندا دهشیري و كوهر خیراندیش.

وتم ترشيح الفيلم لجائزة مهرجان "شنغهاي "السينمائي الدولي الثالث والعشرين في الصين كما تم عرضه في أمريكا الشمالية و فاز بجائزة أفضل فيلم روائي في مهرجان "أوستن" السينمائي السابع والعشرين.

وسيقام مهرجان "هاميلتون "السينمائي الخامس عشر في الفترة من 7 إلى 15 نوفمبر الجاري في كندا.

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