١٠‏/١١‏/٢٠٢٠ ١٢:٥٣ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84105361
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ايران ضمن قائمة الدول الرائدة في العالم بمجال الإنتاج العلمي

ايران ضمن قائمة الدول الرائدة في العالم بمجال الإنتاج العلمي

طهران / 10 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا –أشاد رئيس مركز تطوير التقنيات الستراتيجية التابع لمعاونية العلوم والتقنية في رئاسة الجمهورية "اسماعيل قادري فر،بالتقدم الذي أحرزته ایران في مجال العلوم، معتبرا ان إيران من الدول الرائدة في العالم بمجال الإنتاج العلمي وفقا لتصنیفات العالمیة المرموقة کـ سكوبوس (Scopus )و Clarivate Analytics) ISI).

و قال  "اسماعيل قادري فر" اليوم الثلاثاء بمناسبة اليوم العالمي للعلم أن تقدم البلاد في مجال انتاج العلمی دليل على أن ایران تسیر فی  الاتجاه الصحیح ميشرا الی مکانة إيران بين افضل الدول في العالم بمجال الإنتاج العلمي.

 و اوضح  أن ایران تحتل حاليا المرتبة الرابعة عالميا في تكنولوجيا النانو والمرتبة التاسعة في التكنولوجيا الحيوية والمرتبة السادسة عشرة في إنتاج العلم.

یذکر أن حددت اليونسكو 10 نوفمبر،  اليوم العالمي للعلم لصالح السلام والتنمية في عام 2001 (القرار 20/31C) . ويُحتفل باليوم العالمي سنوياً في جميع أنحاء العالم للتذكير بالمهام المنوطة بالمؤتمر العالمي المعني بالعلم  (بودابست 1999).

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