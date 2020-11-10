ايران ضمن قائمة الدول الرائدة في العالم بمجال الإنتاج العلمي

و قال "اسماعيل قادري فر" اليوم الثلاثاء بمناسبة اليوم العالمي للعلم أن تقدم البلاد في مجال انتاج العلمی دليل على أن ایران تسیر فی الاتجاه الصحیح ميشرا الی مکانة إيران بين افضل الدول في العالم بمجال الإنتاج العلمي.

و اوضح أن ایران تحتل حاليا المرتبة الرابعة عالميا في تكنولوجيا النانو والمرتبة التاسعة في التكنولوجيا الحيوية والمرتبة السادسة عشرة في إنتاج العلم.

یذکر أن حددت اليونسكو 10 نوفمبر، اليوم العالمي للعلم لصالح السلام والتنمية في عام 2001 (القرار 20/31C) . ويُحتفل باليوم العالمي سنوياً في جميع أنحاء العالم للتذكير بالمهام المنوطة بالمؤتمر العالمي المعني بالعلم (بودابست 1999).

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