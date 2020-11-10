تسجیل 453 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

واضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم الثلاثاء انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل 10339 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس فی البلاد الی 703 الفا و 288 شخصا و 5584 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ 530 الف و 694 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفی453 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 39 الفا و 202 شخص.

کما أعلنت المتحدثة بإسم وزارة الصحة، ان خمسة ملايين و 302 الف و 200 شخص خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

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