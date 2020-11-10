١٠‏/١١‏/٢٠٢٠ ٣:٤٠ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84105711
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مسؤول : ايران سترسل خلال العام القادم انسانا آليا الى مدار الارض

مسؤول : ايران سترسل خلال العام القادم انسانا آليا الى مدار الارض

طهران / 10 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – قال رئيس معهد ابحاث الجو – فضائية في ايران "فتح الله امي" : ان المعهد، وفي سياق التوصل الى تقنية ارسال كائن حي في رحلة الفضاء دون المدارية، وضع نصب برامجه ارسال انسان آلي الى الفضاء الخارجي.

واشار "امي" لمراسل "ارنا" اليوم الثلاثاء : ان معظم نشاطات معهد ابحاث الجو – فضائية تهدف الى تطبيق الوثيقة الشاملة حول التنمية الجو – فضائية في البلاد المصادق عليها في ديسمبر 2012 .

واوضح : ان هذه الوثيقة تتضمن اهدافا طويلة الامد، ومنها تنفيذ مهام فضائية بمشاركة رائد الفضاء؛ مضيفا ان معهد ابحاث الجو – فضائية يتولى القيام بذلك. 

واكد المسؤول بمنظمة الفضاء الخارجي الوطنية، انه وفقا لهذه الوثيقة الشاملة ينبغي ارسال انسان آلي الى مدار الارض بحلول العام القادم (الايراني – في 21 اذار / مارس 2021).

وتابع : ان هذه الخطوة تتطلب تقنية متطورة للغاية؛ مصرحا ان ايران انجزت لحد الان 8 عمليات اطلاق في هذا المجال، على ان نقوم بالعمية التاسعة والمتمثلة في ارسال انسان فضائي الى مدار الارض، قريبا .

انتهى ** ح ع

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