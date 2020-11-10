مسؤول : ايران سترسل خلال العام القادم انسانا آليا الى مدار الارض

واشار "امي" لمراسل "ارنا" اليوم الثلاثاء : ان معظم نشاطات معهد ابحاث الجو – فضائية تهدف الى تطبيق الوثيقة الشاملة حول التنمية الجو – فضائية في البلاد المصادق عليها في ديسمبر 2012 .

واوضح : ان هذه الوثيقة تتضمن اهدافا طويلة الامد، ومنها تنفيذ مهام فضائية بمشاركة رائد الفضاء؛ مضيفا ان معهد ابحاث الجو – فضائية يتولى القيام بذلك.

واكد المسؤول بمنظمة الفضاء الخارجي الوطنية، انه وفقا لهذه الوثيقة الشاملة ينبغي ارسال انسان آلي الى مدار الارض بحلول العام القادم (الايراني – في 21 اذار / مارس 2021).

وتابع : ان هذه الخطوة تتطلب تقنية متطورة للغاية؛ مصرحا ان ايران انجزت لحد الان 8 عمليات اطلاق في هذا المجال، على ان نقوم بالعمية التاسعة والمتمثلة في ارسال انسان فضائي الى مدار الارض، قريبا .

انتهى ** ح ع