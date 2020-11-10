ظريف الى اسلام اباد للقاء قريشي وكبار المسؤولين في باكستان

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طهران / 10 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – غادر وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف" قبل قليل، العاصمة طهران متجها الى اسلام اباد، لاجراء مباحثات مع كبار المسؤولين الباكستانيين بمن فيهم وزير الخارجية في هذا البلد "شاه محمود قريشي".
طهران / 10 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – غادر وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف" قبل قليل، العاصمة طهران متجها الى اسلام اباد، لاجراء مباحثات مع كبار المسؤولين الباكستانيين بمن فيهم وزير الخارجية في هذا البلد "شاه محمود قريشي".
يتبع ...** ح ع
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