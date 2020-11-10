ظريف الى اسلام اباد للقاء قريشي وكبار المسؤولين في باكستان

طهران / 10 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – قال رئيس معهد ابحاث الجو – فضائية في ايران "فتح الله امي" : ان المعهد، وفي سياق التوصل الى تقنية ارسال كائن حي في رحلة الفضاء دون المدارية، وضع نصب برامجه ارسال انسان آلي الى الفضاء الخارجي.