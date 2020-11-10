١٠‏/١١‏/٢٠٢٠ ٤:٠٨ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84105764
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ظريف الى اسلام اباد للقاء قريشي وكبار المسؤولين في باكستان

ظريف الى اسلام اباد للقاء قريشي وكبار المسؤولين في باكستان

طهران / 10 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – غادر وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف" قبل قليل، العاصمة طهران متجها الى اسلام اباد، لاجراء مباحثات مع كبار المسؤولين الباكستانيين بمن فيهم وزير الخارجية في هذا البلد "شاه محمود قريشي".

يتبع ...** ح ع

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