إيران ترحب بإتفاق أذربيجان وأرمينيا وروسيا

ونوه البيان إلى ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد على ضرورة احترام السيادة ووحدة الأراضي وعدم تغيير الحدود الدولية الرسمية وتحرير المناطق المحتلة وإعادة اللاجئين واحترام أمن وحقوق الأقليات وكذلك انسحاب جميع القوات التكفيرية والمقاتلين الأجانب من المنطقة. وتجدد استعدادها للمساهمة في تحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة والمشاركة في المبادرات الإقليمية.

واختتم البيان، ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعلن استعدادها للمساعدة على نشر قوات حفظ السلام الروسية على طول الخطوط الفاصلة وفقاً للبندين 3 و 4 من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأعلن الكرملين مساء أمس الإثنين، أن الرئيس الأذربيجاني، الهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تبنوا بيانا مشتركا بشأن الوقف التام لإطلاق النار والأعمال العدائية في قره باغ، اعتبارا من الصباح الباكر من يوم 10 نوفمبر بتوقيت موسكو.

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