ظريف يصل الى العاصمة الباكستانية اسلام اباد

وافادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية الايرانية اليوم، ان ظريف يقوم بزيارة اسلام اباد تلبية لدعوة نظيره الباكستاني "شاه محمود قريشي".

ويعتزم وزير الخارجية في هذا الزيارة اجراء مباحثات مع كبار المسؤولين الباكستانيين حول مختلف القضايا الثنائية والاقليمية الدولية والعالم الاسلامي.

وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية "سعيد خطيب زادة" قد صرح امس الاثنين، ان وفدا سياسيا واقتصاديا يرافق ظريف خلال زيارته لباكستان غدا.

الى ذلك، كتب ظريف في تغريدة امس ايضا، ان "مباحثات رفيعة المستوى ستجري غدا في باكستان حول القضايا الثنائية ومتعددة الاطراف مع اشقائي وزير الخارجية شاه محمود قريشي، وقائد الجيش الجنرال باجوا، ورئيس الوزراء عمران خان".

واضاف وزير الخارجية : ان هذه اللقاءات ستقام عقب تخليد ذكرى اقبال اللاهوري بوصفه العلامة والمحقق العظيم على صعيد العالم الاسلامي والشاعر الدولي والمنادي الدؤوب بالوحدة بين المسلمين؛ الذي عزز الاواصر بين شعبينا.

انتهى ** ح ع