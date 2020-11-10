غريب ابادي يطالب امريكا بالكف عن الاعتقالات التعسفية ومضايقة الرعايا الايرانيين

وفي كلمته اليوم الثلاثاء خلال اجتماع مجلس حقوق الانسان الدولي لمناقشة وضعية حقوق الانسان في امريكا، طالب غريب ابادي الاخيرة ايضا بالكف عن نهجها العنصري الموسع ضد ذوي البشرة الملونة ولاسيما مواطنينها السود، و وقف المجازر وجرائم القتل التعسفية التي تمارسها في ارجاء العالم باستخدام الطائرات المسيرة، ومعاقبة الامرين والمتورطين في اغتيال الشهيد الحاج قاسم سليماني ورفاق دربه.

كما اكد السفير الايراني في فيينا على ضرورة التعاون مع محكمة العدل الدولية لمعاقبة عناصر الجيش الامريكي المتورطين في جرائم الحرب وضد الانسانية في افغانستان ودول اخرى؛ وايضا الكف عن التواطؤ والتعاون في ارتكاب جرائم الحرب ونقض مستدام لحقوق الانسان من جانب السعودية في اليمن والصهاينة في الفلسطين.

كما طالب غريب ابادي، بإيقاف صفقات السلاح مع الانظمة التي تواصل بنحو منتظم وموسع انتهاك حقوق الانسان في كل من اليمن وفلسطين، و وقف التعامل غير الانساني من جانب الادارة الامريكية مع المهاجرين وفصل الاطفال عن والديهم و وضعهم في اقفاس داخل هذا البلد.

انتهى ** ح ع