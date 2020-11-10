بحضور عراقجي.. بدء الجولة الرابعة للمشاورات بين ايران وهولندا

وعقدت الجولة الرابعة من المباحثات السياسية بين مساعدي وزيري الخارجية الايراني والهولندي عبر الفضاء الافتراضي اليوم الثلاثاء.

واستعرض الجانبان، في هذا الاجتماع، اهم التطورات الدولية والقضايا المدرجة على جدول العلاقات الثنائية والارضيات المتاحة للتعاون السياسي والاقتصادي والقنصلي بين طهران وامستردام.

كما استعرض عراقجي وبلاس، في اجتماعهما المرئي اليوم، الظروف الدولية الجديدة عقب الانتخابات الرئاسية الامريكية.

والى جانب مساعدي وزير الخارجية الايراني والهولندي، حضر الجولة الرابعة من المشاورات الثنائية، السفير الايراني في امستردام ونظيره الهولندي في طهران الى جانب عدد من المدراء المعنيين بوزارة خارجية البلدين.

انتهى ** ح ع