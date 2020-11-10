لجنة الامن القومي البرلمانية الايرانية تدرس قضايا اميركا بحضور خبراء

وقال عموئي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: انه تم خلال الاجتماع الذي عقد اليوم دراسة مختلف ابعاد الانتخابات الاميركية والتحديات السياسية والاجتماعية ما بعد الانتخابات والاجراءات والسياسة الخارجية لحكومة ترامب.

واوضح بان عددا من اساتذة الجامعات والخبراء شاركوا في الاجتماع من ضمنهم فؤاد ايزدي ومصطفى خوش جشم وحامد موسوي وحميد رضا غلام زادة.

وقال: ان لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية ستعقد مثل هذه الاجتماعات في المستقبل ايضا لدراسة هذه القضايا.

يذكر انه ومع اعلان النتائج النهائية تقريبا للانتخابات الرئاسية الاميركية من قبل وسائل الاعلام الاميركية فقد حقق المرشح الديمقراطي جو بايدن الفوز بنيله 290 صوتا من المجمع الانتخابي امام 214 صوتا لمرشح الجمهوريين ترامب، رغم ان النتائج هذه لم يتم تاكيدها من قبل الجهات الرسمية في اميركا لغاية الان.

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