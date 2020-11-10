تعزيز التعاون بين وزارة الطاقة الإيرانية وشركة الكهرباء والماء القطرية

وبحسب المركز الاعلامي بوزارة الطاقة الايرانية، التقى مستشار وزير الطاقة للشؤون الدولية ورئيس مركز الشؤون الدولية وتنسيق دبلوماسية المياه والكهرباء بوزارة الطاقة الايرانية محمد علي فرحناكيان، الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء والماء القطرية عيسى الكواري.

واشار الجانبان خلال الاجتماع الى المحادثات البناءة السابقة بين قطاعي المياه والكهرباء الإيراني والقطري، واكدا على ضرورة تعزيز العلاقات في هذا المجال.

وتقرر متابعة المناقشات التخصصية بين الشركة القطرية والوحدات المعنية بوزارة الطاقة الايرانية، حتى يتمكن كلا البلدين من تحقيق النتائج المتوخاة في سياق التعاون الوثيق بينهما.

وكان وزير الطاقة رئيس الجانب الايراني في اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين ايران وقطر رضا اردكانيان قد وصل الى الدوحة امس الاثنين لتسليم رسالة من الرئيس روحاني إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني واجراء محادثات لتطوير التعاون بين البلدين.

انتهى ** 2342