قاليباف: سوق راس المال يجب أن يشكل أهم مصدر لتمويل الإنتاج

وخلال اجتماع برلماني مشترك مع وزير الاقتصاد والمالية ورئيس مؤسسة البورصة فرهاد دجبسند، اكد قاليباف الحاجة الى اتخاذ اجراءات فاعلة وسريعة وملموسة من قبل وزارة الاقتصاد ومؤسسة البورصة في هذا المجال، وقال: ان ثقة المواطنين هي أكبر راس مال للدولة ولا ينبغي اهداره وان أي عمل يضر بهذه الثقة العامة غير مقبول.

واضاف: ان سوق رأس المال يجب أن يشكل أهم مصدر لتمويل الإنتاج.

وإشار قاليباف إلى صلاحيات وزارة الاقتصاد ومؤسسة البورصة في الإدارة المهنية لهذه السوق ودعم ازدهار سوق رأس المال وقال إن الوضع الحالي لهذه السوق غير مقبول إطلاقاً ويجب إصلاح هذا الوضع وإعادة الثقة إلى السوق.

انتهى ** 2342