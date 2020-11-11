برلماني ايراني: انشاء مصفاة "نجم الخليج الفارسي" اجهض الحظر في مجال البنزين

وقال نيكزاد في تصريح للصحفيين مساء الثلاثاء في مدينة نيشابور التابعة لمحافظة خراسان الرضوية شمال شرق ايران: انه ومع انشاء هذه المصفاة تمكنا من رفع انتاج البنزين الى 110 ملايين لتر يوميا في حين كان استهلاك البلاد من البنزين 74 مليون لتر وهو الامر الذي ادى الى الاكتفاء الذاتي في مجال البنزين.

واضاف: إن اردنا ان نعيش بعزة وان تكون لنا سيادة خارجة عن اطار الكتلتين الشرقية والغربية فانه علينا نعتمد على انفسنا مثلما حدث الامر في مجال البنزين وحينها لن يكون بامكان اميركا واوروبا والقوى الكبرى التاثير علينا في هذا الصدد.

وتابع النائب في مجلس الشورى: انه لو عملنا في 10 مجالات اخرى من ضمنها قطاع السيارات على هذا المنوال عبر الاستفادة من جهود المدراء المتفانين لكانت اوضاعنا اليوم افضل، وحتى لو الغي الحظر ولم يات المسؤولون والشعب الى ساحة العمل فان المشاكل لن تحل.

واوضح بان الهدف من زيارته الى المدن هو السعي من اجل اقرار العدالة الاجتماعية وقال: انه وبسبب المشاكل الموجودة في المدن فان الهدف من هذه الزيارات هو تخصيص اعتمادات وطنية للمدن لايجاد التنمية المتوازنة والمستديمة في سياق ارساء العدالة الاجتماعية.

انتهى ** 2342