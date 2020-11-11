بدء استخراج النحاس من منجم في كرمان يحتوي على احتياطي كبير

و قال محمود رئیسی اليوم الاربعاء ان حجم انتاج النحاس من منجم کرور لمدینة عنبر آباد يبلغ مليون طن سنویا.

تقع منجم کرور فی مدینة عنبر آباد على مسافة 4260 کم من جنوب کرمان.

وتم تاسیس شرکة مناجم سرجشمه کرمان فی عام 1972 و تغیر اسمها فی عام 1976 إلى الشركة الإيرانية الوطنية للصناعات النحاسية والتي تشمل جميع أنشطة مناجم النحاس في البلاد.

كرمان مدينة النحاس في ايران

وتعد ايران من ضمن الدول المعدنية العشرة الاولى في العالم وتحظى باحتياطات منجمية كبيرة الى جانب تنوع هذه المناجم التي تتوزع في مختلف المدن الايرانية بما فيها كرمان (جنوب شرق) التي تزخر بمناجم الفحم الحجري والنحاس حيث تشتهر محافظة كرمان في جنوب شرق ايران بمدينة النحاس في ايران وتعتبر الى جانب محافظة آذربايجان الشرقية قطب النحاس في ايران کما تم تحقيق اكتشافات جديدة من مناجم النحاس في محافظات أخرى منها سيستان وبلوشستان وخراسان (شرق) واردبيل (شمال غرب) ويزد (وسط).

ويبلغ مخزون ايران من النحاس 3 بالمئة من المخزون العالمي ويعد منجم سرجشمه في مدينة كرمان المصدر الرئيسي للنحاس في ايران حيث يستحوذ علي نصف انتاج ايران من النحاس يأتي بعده منجما سونغون في اذربايجان (شمال غرب) و ميدوك في كرمان.

وتعد صناعة النحاس إلي جانب صناعة الصلب والالمينيوم من الصناعات الإستراتيجية في ايران لذلك تعزيز هذه الصناعة وزيادة انتاجها يحظيان باهمية بالغة.

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