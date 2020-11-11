وزير الخارجية الايراني يلتقي قائد الجيش الباكستاني

و حضر ظریف صباح الیوم الاربعاء في مقر قيادة القوات المسلحة الباكستانية و وضع إكليلا من الزهور على نصب الشهداء الجيش الباكستاني.

وقد بحث الجانبان خلال الإجتماع محاربة الإرهاب وتعزيز التعاون الحدودي والدفاعي والعسكري بين البلدين.

و تبادل محمد جواد ظریف و الجنرال "قمر جاويد باجوا" في هذا القاء وجهات النظر حول آخر التطورات الأمنية في المنطقة ، لا سيما الوضع في أفغانستان مشددين على ضرورة توسيع التعاون الشامل بين إيران وباكستان ، خاصة في مجال الأمن وحماية الحدود التي تسمى حدود السلام والصداقة بين البلدين.

وقد وصل وزير الخارجية "محمد جواد ظريف"، على راس وفد سياسي واقتصادي الى العاصمة الباكستانية اسلام اباد مساء امس الثلاثاء، تلبية لدعوة نظيره الباكستاني "شاه محمود قريشي".

ويعتزم وزير الخارجية في هذه الزيارة اجراء مباحثات مع كبار المسؤولين الباكستانيين حول مختلف القضايا الثنائية والاقليمية الدولية والعالم الاسلامي.

انتهی 3280