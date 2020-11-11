الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: لا ننسى جهود "یاوري" في تطوير كرة القدم الآسيوية

وقد توفى "محمود ياوري" ، الرجل المخضرم في كرة القدم الإيرانية والآسيوية والذي له تاريخ حافل بالانجازات في قيادة المنتخب الإيراني لكرة القدم والعديد من الأندية الإيرانية، توفي أمس عن عمر يناهز 81 عامًا بسبب فيروس كورونا.

وبعث "الشيخ سلمان بن ابراهيم أل خليفة"، رئيس اتحاد الاسيوي لكرة القدم، برقية تعزية في وفاة المدير الفني السابق للمنتخب الإيراني لكرة القدم.

وشدد الشيخ سلمان على أن إنجازاته في تطور الكرة الإيرانية والآسيوية ستبقى خالدة في الذاكرة.

وكان "ياوري" المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم للشباب في عام 1977. وكان هذا المخضرم المدير الفني للمنتخب الإيراني لكرة القدم في عام 1984 وفاز بالمباريات الست التي قادها مع المنتخب الإيراني لكرة القدم.

وكان ياوري مدربا لفريق سباهان وذوب أهن وبرق شيراز وشاهين بوشهر وتراكتورسازي تبريز وأبو مسلم مشهد وصبا قم واستقلال أهواز وباس واستيل أذين وراه آهن ومس كرمان وفجر سباسي شي از.

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