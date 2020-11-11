قائد الجيش الباكستاني: التعاون مع ايران يلعب دورا مهما في ارساء السلام في المنطقة

وافادت ارنا نقلا عن بيان رسمي للعلاقات العامة للجيش الباكستاني ان الجنرال قمر جاويد استقبل اليوم الاربعاء في مقر قيادة الجيش الباكستاني بمدينة راولبندي وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية محمدجواد ظريف والوفد المرافق له .

وبحسب البيان بحث الجانبان المواضيع ذات الاهتمام المشترك والاوضاع الامنية في المنطقة ومنها مسيرة السلام في افغانستان والحدود المشتركة والاسواق الحدودية بين ايران وباكستان .

واكد قائد الجيش الباكستاني خلال اللقاء ان تطوير التعاون بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وباكستان مهما وله تأثير ايجابي على السلام والاستقرار في المنطقة .

ونقلا عن العلاقات العامة للجيش الباكستاني فأن وزير خارجية الجمهورية الاسلامية محمد جواد ظريف اعرب عن تقديره للدور الايجابي لباكستان في استقرار المنطقة وخاصة فيما يتعلق بالسلام في افغانستان وبين انه سيبذل قصارى جهده لتنمية العلاقات الاخوية بين البلدين اكثر فاكثر .

وبعد اللقاء توجه ظريف الى مقر وزارة الخارجية الباكستانية للقاء نظيره " شاه محمد قريشي " .

كما سيلتقي ظريف عصر اليوم الاربعاء برئيس الوزراء " عمران خان " وكذلك سيلقى خطابا في معهد الدراسات الاستراتيجية في اسلام اباد .

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