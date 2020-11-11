ظريف : باكستان تقدم جهودا مطمئنة لحماية الحدود المشتركة

جاء ذلك في تصريح خاص ادلى به ظريف لمراسل "ارنا" عقب مباحثاته مع وزير الخارجية الباكستاني "شاه محمود قريشي" في اسلام اباد اليوم الاربعاء.

واضاف وزير الخارجية : نحن راضون بشان التعاون الذي تقدمه باكستان حكومة وجيشا بهدف تامين الحدود، ونثق بقوة البلدين في تقديم اداء افضل على هذا الصعيد.

ظريف اشار ايضا، الى ان ايران ترحب بجهود الجيش الباكستاني لتسييج الحدود بما في ذلك انشاء مجموعة من الثكنات العسكرية وابراج المراقبة الحدودية.

وصرح وزير الخارجية لمراسل "ارنا" : لقد جرت مباحثات بناءة مع قائد الجيش الباكستاني وايضا وزير خارجية هذا البلد فيما يخص الاسواق الحدودية ومنها تدشين سوق حدودية جديدة بين البلدين؛ معلنا ان سوق "ريمدان – كبد" بين ايران وباكستان ستبدا نشاطها خلال الاسبوع القادم.

كما نوه الوزير الايراني بمباحثاته مع نظيره الباكستاني حول التعاون الحدودي المشترك وظاهرتي الهجرة والارهاب، والتوصل الى اتفاق على توسيع الجهود الثنائية بين هذين البلدين الجارين.

من جانب اخر، اوضح ظريف للصحفيين ان مباحثاته مع قريشي اليوم تناولت مختلف القضايا الثنائية ومنها التعاون الاقليمي والوضع الراهن في الخليج الفارسي والاتفاق النووي وتطبيع العلاقات بين عدد من الدول مع الكيان الصهويني وايضا الصراع في منطقع كاراباخ.

الى ذلك، صرح وزير الخارجية الباكستاني عقب لقائه ظريف اليوم، لمراسل ارنا ايضا، ان "الجمهورية الاسلامية الايرانية وباكستان لديهما ارادة مشتركة متمثلة في تحسين الظروف داخل افغانستان".



واضاف قريشي : ان طهران واسلام اباد تحملان اراء متقاربة ازاء السلام في افغانستان ونحن سنعزز التعاون المعمق فيما بيننا من اجل تحقيق الاهداف المشتركة قبال هذا البلد.

وفي تصريحه للصحفيين ايضا، نوه الوزير الباكستاني بالعلاقات التاريخية القائمة على اسس المودة بين طهران واسلام اباد؛ معربا عن سعادته بزيارة ظريف الحالية لبلاده.

كما ثمن قريشي موقف طهران وكبار المسؤولين الايرانيين المساندة لمواقف اسلام اباد تجاه القضايا الاقليمية يما فيها الوضع في منطقة كشمير.

انتهى ** ح ع