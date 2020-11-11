ظريف يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني في اسلام اباد

وافاد مراسل "ارنا" من العاصمة الباكستانية، ان مباحثات "ظريف" و"عمران خان" تناولت القضايا الثنائية، بما في ذلك سبل توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري ولاسيما تعزيز التعامل الحدودي بين البلدين.

وتحدث ظريف خلال اللقاء مع عمران خان، عن محاور مشاوراته اليوم مع وزير الخارجية وقائد الجيش الباكستانيين.

وكما اكد الجانبان، في هذا القاء، على ضرورة التعاون الثنائي بين طهران واسلام اباد في سياق تعزيز السلام والاستقرار على صعيد المنطقة؛ بما في ذلك تعاون البلدين الوثيق لارساء السلام داخل افغانستان.

ودعا كل من رئيس وزراء باكستان و وزير خارجية ايران الى التصدي لظاهرة الـ "اسلاموفوبيا" والجهود المشتركة لمعالجة قضايا العالم الاسلامي وتعزيز الاواصر بين البلدين.

يذكر ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، وعلى امتداد زيارته لاسلام اباد، اجرى اليوم الاربعاء مباحثات مع كل من قائد الجيش الباكستاني "الجنرال باجوا"، و وزير خارجية هذا البلد "شاه محمود قريشي".

انتهى ** ح ع