عمران خان : لتعزيز العلاقات التجارية بين طهران واسلام اباد

ونقل مراسل "ارنا" عن مكتب "عمران خان" في بيان له اليوم الاربعاء، ان تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني جاءت خلال استقباله وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف" والوفد المرافق له، بحضور وكيل الخارجية الباكستانية "سهيل محمود" وسفير هذا البلد في طهران "رحيم حيات قريشي" الى جانب نظيره الايراني في اسلام اباد "سيد محمد علي حسيني".

واضاف البيان، ان عمران خان اعرب خلال اللقاء عن مواساته للحكومة والشعب الايرانيين بضحايا فيروس كورونا في ايران؛ مصرحا ان حكومته تمكنت عبر "القيود الذكية" التي فرضتها على صعيد البلاد، ان تحدّ من وتيرة انتشار هذا الوباء.

وفيما نوه الى ضرورة التعاون الوثيق بين ايران وباكستان من اجل الارتقاء بمستوى السلام والامن والتنمية على صعيد المنطقة، قال : ان اسلام اباد تواصل جهودها لتمرير عملية السلام في افغانستان، "وذلك انطلاقا من عقيدتنا بانه لايوجد حل عسكري للازمة الافغانية".

واضاف رئيس الوزراء الباكستاني : ان السلام في افغانستان يعود بالنفع الى جميع المنطقة وذلك نظرا لفرص التعاون التجاري والاقتصادي الجديدة والاواصر الاقليمية التي تترتب عليه.

وبحسب البيان الصادر عن مكتب عمران خان، صرح ظريف خلال اللقاء مع رئيس الوزراء الباكستاني : ان رئيس جمهورية ايران الاسلامية يحرص على بناء تعاون وثيق مع حكومة السيد عمران خان وبما يصب في تطوير العلاقات الثنائية بين طهران واسلام اباد.

وزير الخارجية الايراني، نوه لرئيس الوزراء الباكستاني ايضا، بمواقف ايران المساندة للقضية الكشميرية.

انتهى ** ح ع