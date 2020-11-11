وزير الخارجية في تغريدة : اجريت محادثات مثمرة في باكستان

واضاف وزير الخارجية : ان مباحثاتي التفصيلية والمثمرة في باكستان تضمنت قضايا الامن والتجارة الحدودية وتجارة المقايضة؛ كما ناقشت مع وزير الخارجية "شاه محمود قريشي" وقائد الجيش "الجنرال قمر جافيد باجوا" ورئيس الوزراء "عمران خان"، التنسيق بين البلدين فيما يخص القضايا الاقليمية - ومنها افغانستان - الى جانب القضايا العالمية - بما في ذلك العصبيات المناوئة للاسلام.

في سياق متصل، اعلن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني ان عمران خان اكد خلال استقباله وزير الخارجية الايراني اليوم، على اهمية العلاقات بين اسلام اباد وطهران؛ داعيا الى تطوير التعاون الاقليمي ولاسيما في المجالات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

واضاف البيان، ان رئيس الوزراء قدم خلال اللقاء المواساة للحكومة والشعب الايرانيين بضحايا فيروس كورونا في ايران؛ مصرحا ان حكومته تمكنت عبر "القيود الذكية" التي فرضتها على صعيد البلاد، ان تحدّ من وتيرة انتشار هذا الوباء.

وفيما نوه الى ضرورة التعاون الوثيق بين ايران وباكستان من اجل الارتقاء بمستوى السلام والامن والتنمية على صعيد المنطقة، قال : ان اسلام اباد تواصل جهودها لتمرير عملية السلام في افغانستان، "وذلك انطلاقا من عقيدتنا بانه لايوجد حل عسكري للازمة الافغانية".

الى ذلك، افادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية الايرانية، ان ظريف اشاد خلال اللقاء مع رئيس وزراء باكستان، بمواقف عمران خان المناهضة للكيان الصهيوني ومؤامرة التطبيع مع هذا الكيان المحتل، كما ثمن دعم اسلام اباد لانضمام ايران الى منظمة شنغهاي للتعاون الاقتصادي.

انتهى ** ح ع