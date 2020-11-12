روحاني يعلن تبني خطة شاملة لإدارة المرحلة الجديدة من إنتشار كورونا

وخلال ترؤسه إجتماع رؤساء اللجان التخصصية الفرعية في لجنة مكافحة كورونا الوطنية، اليوم الخميس، أضاف روحاني أن في هذه الخطة، تم تحديد مهام جميع اللجان الفرعية لأداءها في أسرع وقت ممكن ودون أي تعقيدات إدارية.

وتابع: مع الأخذ في الإعتبار معايير مهمة كالمقاومة الاقتصادية التي تحققت اثر الحظر الجائر، فان المحافظة على صحة الشعب، كانت دوما أولوية رئيسية لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وستتبنى قريبا اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا خطة شاملة لإدارة المرحلة الجديدة من إنتشار الوباء.

كما أعرب روحاني في هذا الاجتماع عن تقديره للشعب الإيراني ولجميع اللجان المتخصصة في اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، على تعاونهم المنسجم خاصة في تطبيق القيود الأخيرة وإغلاق الأعمال اعتبارًا من الساعة السادسة مساء، من أجل قطع سلسلة انتشار الفيروس بشكل كامل.

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