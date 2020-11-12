١٢‏/١١‏/٢٠٢٠ ٦:٥١ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84108340
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مساعد وزير الصحة: القرار حول اقرار عطلة لاسبوعين في البلاد بسبب كورونا سيتخذ السبت

مساعد وزير الصحة: القرار حول اقرار عطلة لاسبوعين في البلاد بسبب كورونا سيتخذ السبت

بجنورد / 12 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا- اعلن مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية قاسم جان بابائي بانه سيتم يوم السبت اتخاذ القرار حول اعتماد عطلة لفترة اسبوعين في البلاد للسيطرة على فيروس كورونا.

وقال جان بابائي في تصريح له اليوم الخميس في مدينة بجنورد بمحافظة خراسان الشمالية شمال شرق ايران حول احدث اوضاع مرض كورونا في البلاد: لقد عقد اليوم اجتماع تمهيدي حول العطلة في البلاد وسيتم السبت اتخاذ القرار في اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا بشان اقرار عطلة لفترة اسبوعين للسيطرة على المرض.

واشار الى خطة تعطيل الاعمال من الفئات الثانية والثالثة والرابعة لفترة شهر واحد وقال: هنالك العديد من الحلقات في العطلة المقررة لفترة شهر واحد ومن المؤكد ان تعطيل المهن الحرة لا يمكنه ان يكون مؤثرا لوحده.

واضاف: ليس هنالك حالة انخفاض للمرض في غالبية محافظات البلاد فهي اما في حالة زيادة بطيئة او في حالة ثابتة وينبغي علينا الصبر ليتم كسر حلقة انتقال المرض ان شاء الله تعالى في ظل التزام البروتوكولات الصحية من جانب المواطنين.

وقال جان بابائي: انه الى جانب التعطيل ينبغي ايضا التزام بقية الامور ومنها منع حركة المرور وعدم تردد الاسر بعضها على بعض وعدم اقامة مراسم الاحتفال والعزاء وضرورة استخدام الكمامات والتزام التباعد الاجتماعي والبروتوكولات الصحية.

واضاف: هنالك لحلقة انتقال الفيروس دورة يجب كسر جميع اجزائها وان بقي قسم واحد منها فلا يمكننا القضاء على المرض كليا.

انتهى ** 2342  

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