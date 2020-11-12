زنكنه: الحظر الأميركي الجائر عرقل مكافحة كورونا في إيران

وعلى هامش الاجتماع السنوي الثاني والعشرين لوزراء الدول المصدرة للغاز (GECIF) الذي انعقد افتراضيا، اليوم الخميس، صرح زنكنه، "أعتقد أن الحكومة الأمريكية مسؤولة عن وفاة 400 إيراني كل يوم بسبب تفشي فيروس كرونا".

وتابع، ان الدور المدمر للولايات المتحدة كان واضحا جدا في جميع الأنظمة والقرارات الدولية في السنوات الأربع الأخيرة.

واستشهد بسلوك الإدارة الأميركية، بما في ذلك إنسحابها من اتفاقيات الاحترار وتغير المناخ، وتعطيل العلاقات التجارية مع الصين، والحرب التجارية مع هذا البلد، وعلاقاتها مع جانبي الأطلسي، وانسحابها من الإتفاق النووي، وفرضها الحظر أحادي الجانب وغير القانونية على إيران خاصة على قطاع الطاقة الإيراني وأضاف، "ان الولايات المتحدة حالت دون وصول إيران إلى عائداتها، حيث أدت هذه الظروف التي باتت الأسواق العالمية تواجه فيها ركودا بسبب كورونا، الى بلوغ عدد الوفيات بكورونا الى 400 يوميا، ومنعت إيران من استخدام عائداتها ودخلها لتحسين معيشة الشعب وخاصة للأهداف الإنسانية والصحية".

واستمر بالقول، "رغم كل هذه الضغوط استطعنا تطوير صناعة الغاز لدينا والوصول إلى طاقة إنتاجية قياسية بألف مليون متر مكعب في اليوم".

وبحسب زنغنه، فقد تم حاليا توفير خدمة الإمداد بالغاز الطبيعي لـ 95 في المائة من سكان إيران، بينما تُظهر التوقعات طويلة المدى لسوق الغاز أن حصة الغاز ستزيد من 23٪ حاليا إلى 28٪ في عام 2050.

وأكد وزير النفط أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الدولي وفرضها الحظر غير القانوني الأحادي ليس مجرد سلوط بلطجي ضد إيران والعالم، وصرح، "ان الطريق الوحيد للعيش في عالم سلمي وسلام وإنتاج مستديمين لصالح منتجي ومستهلكي الغاز هو توسيع التعاون الدولي، والتركيز على التعددية، ووضع حد للتنمر".

وشدد على ضرورة تجنب تسييس الأسواق وخاصة أسواق الطاقة.

واعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بكوفيد-19 في البلاد، لغاية ظهر اليوم الخميس الى 40 الفا و121 شخصا، بعد تسجيل 457 حالة وفاة جديدة بكورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما اعلنت عن تسجيل 11 ألفا و517 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في إيران، الى 726 الفا و585 شخصا.

انتهى**أ م د