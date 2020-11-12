قائد سلاح الجو الایراني: نوفر الامن لاجواء البلاد بجهوزیة وقدرة قتالية عالیة

جاء ذلك في تصريح ادلى به العميد طيار نصير زادة خلال مراسم اقيمت الخميس لتخريج دفعة جديدة من طياري مقاتلات "اف 5" و"ميغ 29" في قاعدة "الشهيد فكوري" الجوية في تبريز.

واشار قائد القوة الجوية باداء الفريق الجوي الموفد من قبل قاعدة "الشهيد فكوري" للمشاركة في مناورات الاقتدار الجوي "فدائيو سماء الولاية" التاسعة التي جرت قبل فترة وقال: ان قواعد القوة الجوية قدمت اداء ناجحا في هذه المناورات التي كانت مناورات ناجحة ومؤثرة في الارتقاء بالقدرات القتالية لهذه القوة من الناحية التكتيكية واللوجيستية وتحقيق الاهداف المرسومة.

واضاف: نحن بصفة جنود الشعب اكدنا باننا نمتلك الجهوزية واليقظة والقدرة القتالية العالية لتوفير الامن لاجواء البلاد وهو الامر الذي من شانه تقوية الروح المعنوية والثقة للشعب الايراني الابي كما ادرك اعداؤنا ايضا في تقييماتهم لهذه المناورات بان قواتنا تحظى بالقدرات اللازمة للرد المناسب على التهديدات.

واشار العميد طيار نصير زادة الى استخدام تكتيكات حديثة في هذه المناورات واضاف: ان التكتيكات الحربية تتغير في العالم باستمرار ونحن استخدمنا في هذه المناورات طائرات مسيرة الى جانب طائرات ماهولة في الابعاد القتالية والاستطلاعية والمراقبة والحرب الالكترونية.

انتهى ** 2342