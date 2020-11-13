الفيلم السينمائي الايراني "بوتاكس" يشارك في مهرجان "تورين"

ويشارك فيلم "بوتاكس" للمخرج كاوة مظاهري في قسم الافلام الطويلة بالمهرجان في دورته الـ 38 التي تقام خلال الفترة من 20 الى 28 تشرين الثاني /نوفمبر الحالي عبر الاجواء الافتراضية.

ويلعب الادوار الرئيسية في الفيلم كل من سوسن برور ومهدخت مولائي وسروش سعيدي ومرتضى خانجاني ومحسن كياني.

وجاء في خلاصة الفيلم ان الشقيقتين اكرم (اسم فتاة) وآذر تقولان للجميع بان شقيقهما قد ذهب الى المانيا بصورة غير شرعية وانهما لا تعلمان عنه شيئا. ومع مضي الوقت تتحول هذه الكذبة في ذهن اكرم الى حقيقة بحيث انها تنتظر عودته من المانيا ليل نهار.

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