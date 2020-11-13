إنتاج الحديد الإسفنجي يتجاوز 18.1 مليون طن

بناء على الجداول الإحصائية لكل من مباركة للصلب ، سفيد داشت ، سبا ، هرمزجان ، كافح جنوبي ، غدير للحديد والصلب ، ميدكو ، خوزستان ، خراسان ، ميانه ، سبزوار ، شاديجان ، سابا ستيل ، نيريز ، أرفه للحديد والصلب ، جول جوهر للحديد والصلب وسيرجان وبافت وجادورميلو ستيل وورلد في أكتوبر ، بلغ إنتاج الحديد الإسفنجي مليونين و 549 ألفا و 805 اطنان ، بزيادة قدرها 19٪ مقارنة بشهر أكتوبر من العام الماضي.

وبحسب الإحصائيات ، بلغ إنتاج خام الحديد في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري 26 مليوناً و 819 ألفاً و 305 أطنان بنسبة نمو 10٪ مقارنة بنفس الفترة.

أكبر قدر من إنتاج خام الحديد في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام من قبل شركة مباركة برقم 4 ملايين 433 ألف 666 طن وأعلى نمو في المحصول بنسبة 40٪ مقارنة بنفس الأشهر السبعة من العام الماضي يتعلق بفولاذ سنكان خراسان .

انتهى** 1453