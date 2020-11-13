سينمائية بولندية تشرف على ورشة تعليمية في مهرجان سينما الحقيقة الـ14

وبحسب العلاقات العامة لمهرجان سينما الحقيقة الدولي الذي خصّ فعالياته للأفلام التسجيلية والتجريبية تحت شعار (سينما الحقيقة)، تُنظّم حنا بولاك المخرجة والمنتجة البولندية البارزة التي ترشّح فيلمها الوثائقي القصير “أطفال لينينغرادسكي” لجائزة الاوسكار وجائزة جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام (جوائز بافتا)، ورشة تعليمية متميّزة تحت عنوان “وثائقيات في خضم الأزمات” وذلك ضمن فعاليات مهرجان سينما الحقيقة والمزمع إقامته بالعاصمة الايرانية طهران عبر الانترنت هذا العام.

“أطفال لينينغرادسكي”، يدور حول مجتمع من الأطفال المشردين الذين يعيشون في محطة سكة حديد لينينغراد في العاصمة الروسية موسكو.

وشاركت “بولاك” في النسخة التاسعة من مهرجان سينما الحقيقة عام 2015 – في قسم المسابقة الدولية للمهرجان بفيلم وثائقي طويل بعنوان “حدث جيد قادم”، وحاز هذا الفيلم خلال السنوات الأخيرة على جائزة لجنة التحكيم الخاصة لمهرجان IDFA السينمائي في هولندا، وجائزة الأفلام الوثائقية الإبداعية للحكام الشباب في مهرجان جنيف السينمائي، والجائزة الكبرى لمهرجان موسكو للفنون الوثائقية، وجائزة أفضل فيلم في مهرجان EuroDoc الوثائقي، والجائزة الثانية في مهرجان مدريد-إسبانيا للأفلام الوثائقية، وجائزة أفضل تصوير في مهرجان غنداسك البولندي للأفلام، والجائزة الشعبية في مهرجان بارنو استوني السينمائي، علاوة على العديد من الفعاليات السنيمائية الاخرى.

ويروي فيلم “حدث جيد قادم”، قصة حياة المراهقة “يولا”، فتاة مراهقة تريد أن تعيش وتجرّب كل شيء في الحياة، حياتها الواقعية المذهلة.

وسيتم الاعلان خلال الايام القادمة عن كيفية المشاركة في الورشة التعليمية التي تقيمها هذه السينمائية البولندية.

وتُقام النسخة الرابعة عشر من مهرجان سينما الحقيقة الدولي المختصّ للأفلام الوثائقية في الفترة من 8 حتى 15 ديسمبر/كانون الأول القادم أونلاين بدون جمهور، بسبب كورونا، بإدارة “محمد حميدي مقدم” في العاصمة الايرانية طهران.

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