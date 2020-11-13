عراقجي: طرق الترانزيت من ايران الى ارمينيا وآذربيجان لن تتغير

وقال عراقجي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" اليوم الجمعة: للاسف يجري في الوقت الحاضر نشر معلومات خاطئة ومضللة مرفقة بخرائط مزيفة في الاجواء الافتراضية ومزاعم قطع الحدود بين ايران وارمينيا وايجاد ممر داخل الاراضي الارمينية او حتى الاراضي الايرانية وحدوث تغيير جيوسياسي في المنطقة وغير ذلك، وهي امور لا اساس في الواقع ويجري طرحها لاغراض سياسية ودعائية خاصة.

واشار الى الخارطة الرئيسية للاتفاق وقال: انه مثلما يُلاحظ في هذه الخارطة، لا اساس تماما لمسالة ايجاد شريط جغرافي على هامش حدود ايران مع ارمينيا التي تطرح كثيرا.

واضاف المبعوث الخاص للرئيس الايراني لطرح مبادرة السلام الايرانية لحل قضية قرة باغ: ان ما ورد في وقف اطلاق النار في قرة باغ هو ايجاد ممر بري او بعبارة افضل طريق ترانزيتي داخل اراضي ارمينيا من نخجوان الى الارض الرئيسية لجمهورية اذربيجان ويتم توفير امنه من قبل روسيا الا انه لم يتم لغاية الان تحديد مساره بدقة.

وقال عراقجي: ان هذه الفكرة ليست جديدة وتعود الى امد بعيد، وحتى لو تم تطبيقها فستترافق مع الكثير من نقاط الغموض، ولن تُحدِث اي تغيير في طرق الترانزيت من ايران نحو ارمينيا او اذربيجان.

وصرح مساعد الخارجية الايرانية قائلا: انه مع ذلك ستستمر مشاوراتنا مع جميع الاطراف وكانت لها يوم الاربعاء محادثات مسهبة مع السفير الروسي بطهران في هذا الصدد.

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