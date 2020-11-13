كبير مستشاري الخارجية الايرانية: روسيا شريكتنا الكبيرة في المنطقة والعالم

وقال سنائي في حوار مع التلفزيون الايراني اليوم الجمعة حول دعم روسيا لايران على الصعيد الدولي: ليس من الصحيح ان نتوقع من دولة أخرى، سواء كانت روسيا أو أي دولة أخرى، أن تحل مشاكلنا على الساحة الدولية بل علينا أن ننظر بواقعية، فنحن ليس لدينا تحالف مع روسيا في الوقت الحالي.

واضاف السفير الايراني السابق لدى روسيا: ان روسيا هي شريكتنا الكبيرة في المنطقة وفي العالم. جميع أجندات العلاقات الإيرانية الروسية تقريبًا نشطة، لكن رغم كل هذا أعتقد أنه يمكننا تنظيم توقعاتنا من روسيا.

وقال: ان هذه الشراكة ساعدتنا في شراء منظومة اس 300 الصاروخية من روسيا. فهل هذا حدث بسيط؟ يُقال أحيانًا أننا لم نحصل على S400 ، ولكن في الواقع لم يكن لدينا طلب من روسيا لشراء منظومة اس 400 .

واضاف: ان العلاقات تحسنت، وتغيرت بعض المعادلات ولأول مرة في تاريخ علاقاتنا مع روسيا، استخدمت روسيا حق النقض ضد قرار مجلس الأمن ضد اليمن.

وقال سنائي: انه وفيما يتعلق بالاتفاق النووي، كانت روسيا شريكًا جيدًا في قضية الاتفاق، وبالطبع في البداية لم يتصور الجانب الروسي أن المفاوضات النووية ستثمر ، ولكن عندما اقتربنا من التوصل الى الاتفاق ، زادت ثقتهم وتعاونوا جيدًا. لا أنسى أن رئيس روسيا السيد بوتين هنأ إيران بحراراة بالغة على التوصل إلى الاتفاق النووي.

وحول ما جرى تناقله في ان بوتين اقترح ان يجري بحث امن الخليج الفارسي في اطار مجموعة 5+1 ورفض ايران لذلك قال سنائي ان ايران رحبت بشكل عام بخطة روسيا ، لكنها قدمت أيضًا خطتها الخاصة. كما أظهر الجانب الروسي توجها إيجابيًا لمناقشة خطة إيران ايضا.

وبشان الانتخابات الاميركية قال: اننا نشعر بالسرور لخروج شخص غير طبيعي من ساحة السياسية العالمية، واضاف: ان ما حدث في اميركا خلال الانتخابات الرئاسية الاخيرة سواء قبل او اثناء او بعد الانتخابات يدل على وجود مشاكل عميقة في اميركا من ضمنها التمييز العنصري وتوزيع الثروة.

ولفت الى ان المسؤولين المحيطين بترامب يسعون لاقناعه للقبول بالواقع ونتيجة الانتخابات الرئاسية التي خسر فيها امام منافسه بايدن.

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