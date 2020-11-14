5 لقاحات إيرانية مضادة لكورونا في القائمة المرشحة من قبل منظمة الصحة العالمية

وكتب جهانبور في تغريدة له على صفحته الشخصية في "تويتر": انه تم حتى الآن إدراج 5 لقاحات إيرانية مضادة لفيروس "كوفيد- 19" ضمن قائمة اللقاحات المرشحة من قبل منظمة الصحة العالمية WHO .

وفي وقت سابق اعلن مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية لشؤون التكنولوجيا والابحاث رضا ملك زادة عن اقتراب ايران من كشف وصنع اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

واوضح ملك زادة باننا لم ندخل مرحلة الاختبار الانساني لهذا اللقاح لغاية الان وقال حول موعد انتاج وعرض اللقاح في الاسواق: لا يمكن تحديد موعد دقيق للانشطة البحثية الا ان باحثينا يعملون بكل طاقاتهم لتحقيق هذا الامر وبعبارة اخرى ينبغي علينا بذل المزيد من الجهود للعبور من مراحل صنع هذا اللقاح بنجاح.

وكان وزير الصحة الايراني سعيد نمكي قد اعلن في تصريح له قبل شهر بان اللقاح المحلي المضاد لكورونا سيدخل مرحلة الاختبار الانساني في غضون اسبوعين الى 3 اسابيع.

انتهى ** 2342