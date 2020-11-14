قيمة التجارة الخارجية مع اوروبا بلغت 8.8 مليار دولار

وأضاف روح الله لطيفي اليوم السبت: "ان حجم الصادرات الإيرانية إلى أوروبا بلغ خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 5 ملايين 605 ألاف و 891 طناً بقيمة مليارين و 66 مليوناً و 840 ألفاً و538 دولاراً".

واوضح ان قيمة صادرات السلع الى تركيا بلغت مليار و 489 مليونا و 372 ألفا و 408 دولارات تليها روسيا وألمانيا وإيطاليا" باعتبارها ابرز وجهات تصدير السلع الايرانية خلال هذه الفترة في حين ان قيمة الصادرات الى اسكتلندا بلغت 13 الفا و952 دولارا.

واکد متحدث باسم الجمارك انه تمت صادرات السلع الايرانية إلى 37 دولة أوروبية ، من بينها النمسا وألمانيا والبوسنة والهرسك وبلجيكا وسويسرا والدنمارك وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا وإيطاليا وهولندا والسويد وسلوفاكيا والنرويج.

وحول حجم الاستيراد من أوروبا إلى إيران قال انه تم استيراد السلع من 44 دولة أوروبية بلغ حجمها 10 ملايين و 304 آلاف 925 طنا بقيمة 6 مليارات 741 مليون 39 ألفا 303 دولار.

انتهى** 1453