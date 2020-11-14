قائد امني: ضبط ما يزيد عن طن واحد من المخدرات شرقي البلاد

وقال العقيد "فرشيد" اليوم السبت: ان قوات الشرطة في محافظة خراسان الجنوبية تمکنت ايضا خلال هذه الفترة من القاء القبض على 125 من تجار المخدرات و59 شخصا اخر كانوا يهربون البضائع و المنتجات البترولية.

وفي إشارة إلى اعتقال 64 شخصا اخر خلال الأسبوع الماضي، اوضح إن المعتقلين اعترفوا بارتكاب 140 سرقة في جنوب خراسان.

وكما أعلن العقيد "فرشيد "عن اكتشاف 608 كيلوغرامات و 300 غرام من الأفيون في عملية مشتركة قامت بها ضباط مكافحة المخدرات في مدينة سربيشة الحدودية ومحافظة قزوين غرب العاصمة.

واشار القائد الامني الايراني الى مجموعة من الاجراءات الامنية في محافظة خراسان الجنوبية والتي تجري باشراف قوى الامن الداخلي، ومنها مكافحة عمليات تهريب الوقود وغيرها من الجرائم والمخالفات القانونية.

وتكافح الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الخط الأمامي للجبهة الدولية لمكافحة تهریب المخدرات، حيث قدمت ما يزيد عن ثلاثة آلاف و800 شهيد، و12 ألف معاق في هذا المجال؛ الحقيقة التي تعترف بها جميع المنظمات الدولية تقريبا.

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