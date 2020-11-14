ايران تحتل المرتبة الثانية في اسيا الوسطى في مجال " الاقتصاد المبدع"

وفي أحدث تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي ، المقتبس عن مؤشر الابتكار العالمي 2020 (GII 2020) الذي يدرس دول العالم من حيث الابداع ،ويحدد الدول الثلاثة الأولى في كل منطقة. ففي منطقة وسط وجنوب آسيا ، تعد إيران ثاني أكثر الدول إبداعًا بعد الهند وتأتي بعدها كازاخستان. ويشير التقرير الى ان سويسرا والسويد والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وهولندا والدنمارك وفنلندا وسنغافورة وألمانيا وكوريا الجنوبية تصنف ضمن أفضل 10 دول في العالم من حيث الاقتصاد المبدع.

ويصنف التقرير الدول بالطريقة العلمية التي يراها المنتدى الاقتصادي العالمي ، والتي بموجبها تعد إيران من بين اسيا الوسطى.

وقال بهزاد أحمدي: نظرا إلى العقوبات الشديدة والضغوط القصوى المفروضة على إيران والتي أثرت على قطاع البحث والابداع أكثر من أي شيء آخر ، فإن الحصول على هذه المرتبة مهم للغاية ويعد إنجازا لايران والمؤسسات والأفراد والشركات المعنية.

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