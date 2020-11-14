تسجیل 452 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

واضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم السبت انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل 11203 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی 749 الفا و525 شخصا ويكون 5642 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ 552 الفا و 747 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي452 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 41 الف و 34 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان خمسة ملايين و 464 الفا و 191شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

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