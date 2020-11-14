١٤‏/١١‏/٢٠٢٠ ٢:٢٥ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84109671
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تسجیل 452 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

تسجیل 452 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

طهران/ 14 تشرين الثاني /نوفمبر/ارنا- اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبی الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم السبت 749 الفا و525 شخصا وبوفاة 452 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 41 الف و34 شخصا.

واضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم السبت انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل  11203 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی 749 الفا و525 شخصا ويكون 5642 شخصا في وضع حرج.
واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ 552 الفا و 747 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي452 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 41 الف و 34 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان خمسة ملايين و 464 الفا و 191شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

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