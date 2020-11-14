ایران تحصل علی عضویة رسمیة في الاتحاد الفلكي الدولي

وأضاف باغبانی " يتألف الاتحاد من عشرات الآلاف من الاعضاء وانه فاز 102 شخصًا فقط بالعضویة الرسمیة في الاتحاد الفلكي الدولي.

و اعتبر سبب اختيار إيران عضوا في هذا الاتحاد هو كيفية تدريب المعلمين الایرانیین والتي لاقت استحسانًا عالميًا مما دفع البروفيسور توميتا الممثل الياباني لدى الاتحاد الفلكي الدولي إلى اقتراح حضور الوفد الإيراني فی هذاالاتحاد و فی النهایة ادی الی صدور قرار هذا الاتحاد بقبول انضمام إیران ممثلة بصفة رسمیة لعضویته.

وتابع: "إن انضمام الاتحاد سیساهم فی تحسین حضور ایران اکثر نشاطا فی المحافل الدولیة وتتیح الفرصة لشعب إیران للانضمام الی هذه الاتحاد.

والاتحاد الفلكي الدولي (IAU) هو منظمة توحد المجتمعات الفلكية حول العالم، وهو أحد أعضاء المجلس الدولي للعلوم (ICSU). يعد الاتحاد المنظمة المسؤولة عن تسمية النجوم والكواكب والكويكبات والأجسام والظواهر الفضائية الأخرى تأسس الاتحاد في 28 يوليو عام 1919 في الجمعية التأسيسية للمجلس الدولي للبحوث ( المجلس الدولي للعلوم) الذي عقد في بروكسل، بلجيكا.لترويج وحماية علم الفلك عن طريق اجتماع الدول للعمل سوية. أعضاء الاتحاد هم فلكيون متخصصون قادمون من مختلف دول العالم، ويقومون بالأبحاث والتعليم حول ما يتعلق بعلم الفلك .

انتهی** 3280